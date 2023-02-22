12 مليون مسافر على «الاتحاد للطيران» إلى السعودية خلال 17 عاماً

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، أن أكثر من 12 مليون راكب سافروا إلى السعودية على متن رحلاتها، منذ أن بدأت الناقلة تسيير رحلات إلى المملكة في عام 2005.

وأشارت «الاتحاد للطيران» في تقرير أصدرته بمناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي يوافق اليوم الأربعاء، أن الناقلة تشغل 54 رحلة أسبوعية حالياً إلى السعودية، فيما من المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 64 رحلة اعتباراً من صيف عام 2023. ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أنها تسيّر حالياً رحلاتها إلى أربع وجهات في السعودية، وهي: الرياض، وجدة، والدمام، ورحلات موسمية إلى المدينة المنورة.