"الاتحاد للطيران" تلغي رحلات الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر وتستأنف عملياتها إلى جدة الجمعة

أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض حتى يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك الرحلات بين أبوظبي والرياض، لا تزال ملغاة حتى الموعد المحدد، وتشمل الإلغاءات رحلات الركاب والشحن.

وفي المقابل، أعلنت الشركة استئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتباراً من يوم الجمعة 6 نوفمبر، وتشمل الرحلات EY601 من أبوظبي إلى جدة، وEY602 من جدة إلى أبوظبي، إضافة إلى EY603 من أبوظبي إلى جدة، وEY604 من جدة إلى أبوظبي.

وأشارت الاتحاد للطيران إلى أن بقية الرحلات بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفقاً لجداولها المحددة.

وأكدت الشركة أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال حدوث تعديلات إضافية على مواعيد الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.

وذكرت أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيبات سفرهم، وأن سلامة وراحة المسافرين وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.