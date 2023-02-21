1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 561 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 268.94 مليون درهم، و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.43 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى كأهم المبايعات، وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 572 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 225.56 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 61 هبة بقيمة 65.91 مليون درهم.