50.5 مليار درهم توزيعات نقدية مقترحة لـ 34 شركة مُدرجة عن عام 2022

أعلنت 34 شركة مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية عن توزيعات نقدية مقترحة لمساهميها بلغت 50.5 مليار درهم، منها 18.35 مليار درهم كشفت عنها 10 بنوك مدرجة، وذلك وفقاً لإحصاء أجرته «الإمارات اليوم»، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل تلك الشركات.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أكبر توزيعات نقدية في سوق دبي بقيمة بلغت 9.9 مليارات درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 60%، حيث أكدت الهيئة أنها وضعت سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين خلال الطرح الأولي العام، على ألا تقل عن 6.2 مليارات درهم.

وحل ثانياً بنك أبوظبي الأول، حيث أعلن عن توزيعات أرباح نقدية مقترحة للمساهمين من رأس المال بنسبة 52% (ما يعادل 52 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2022، بإجمالي 5.74 مليارات درهم، مقارنة مع نسبة توزيعات 49% بإجمالي 5.35 مليارات درهم عن عام 2021. وجاءت في المركز الثالث شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 5.37 مليارات درهم، ما يعادل 0.03 درهم لكل سهم، وذلك عن العام الماضي بأكمله.

وجاء في المركز الرابع، شركة «فيرتيغلوب»، التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع إجمالي أرباح نقدية للمساهمين من رأس المال بقيمة 1.45 مليار دولار (5.32 مليارات درهم)، ما يعادل 0.64 درهم لكل سهم، وذلك عن العام الماضي ككل، موزعة بقيمة 750 مليون دولار (2.04 مليار درهم) عن النصف الأول من عام 2022، وبقيمة 700 مليون دولار (ما يعادل 2.60 مليار درهم) عن النصف الثاني من العام ذاته.

وجاء في المركز الخامس بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أعلن عن توزيعات لمساهميه يبلغ إجماليها 3.79 مليارات درهم، بنسبة 60% (ما يعادل 60 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2022، وذلك مقارنة مع توزيعات أرباح بنسبة 50% في عام 2021، بقيمة 3.158 مليارات درهم.

وجاء في المركز السادس شركة «بروج بي إل سي»، التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 975 مليون دولار (3.57 مليارات درهم)، ما يعادل 11.9 فلساً لكل سهم، وذلك عن العام الماضي.

وأوصى بنك «دبي الإسلامي» بتوزيعات لمساهميه يبلغ إجماليها 2.17 مليار درهم، بنسبة 30%، ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد من رأس المال عن العام الماضي، مقارنة مع توزيعات بنسبة 25% بإجمالي 1.8 مليار درهم في العام السابق.

كما أوصى مجلس إدارة بنك المشرق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90% من رأس المال (ما يعادل تسعة دراهم لكل سهم) عن عام 2022، بما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع توزيعات نسبتها 10% بقيمة 200.61 مليون درهم.