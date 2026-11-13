7.63 مليارات درهم صافي أرباح «ديوا» في 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بقيمة 25.74 مليار درهم، بنمو نسبته 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 7.63 مليارات درهم، بزيادة 11.7% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بنسبة 2.1% لتصل إلى 13.43 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.3% إلى 8.52 مليارات درهم.

وأرجعت «ديوا»، في بيان، نمو الإيرادات في قطاعات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق، وغيرها من أنشطة المجموعة، إلى تنوع عمليات الهيئة ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المستمرة في الإمارة.

وأظهر الربع الثالث من العام الجاري، مجدداً، قوة الطلب على خدمات الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 10.87 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9.2% إلى 4.3 مليارات درهم.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 6.11 مليارات درهم، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 4.45 مليارات درهم.

وكانت الهيئة وزعت أرباحاً للمساهمين بقيمة 3.1 مليارات درهم، في أكتوبر الماضي، عن النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع الهيئة توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في أبريل وأكتوبر.

وعكس الأداء التشغيلي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الثالث من عام 2026 استمرار نمو إمارة دبي، حيث شهدت الفترة ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، وزيادة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتحسناً في الكفاءة التشغيلية.

وارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 4.13% على أساس سنوي ليصل إلى 21.37 تيراواط ساعة، كما ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 3.22 تيراواط ساعة، وليشكل 15.1% من إجمالي الطاقة المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2026.

وواصلت الكفاءة التشغيلية تحسنها، حيث بلغ الطلب الذروي على الكهرباء خلال الربع الثالث 11.682 غيغاواط، بزيادة قدرها 2.55% على أساس سنوي،

وفي قطاع المياه، أنتجت الهيئة 43.99 مليار غالون إمبريالي من المياه المحلاة خلال الربع الثالث، وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه 483 مليون غالون إمبريالي، وبلغ عدد حسابات المتعاملين لدى الهيئة، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مليوناً و380 ألفا و844 حساباً، بزيادة قدرها نحو 72 ألف حساب (5.5%)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل جهودنا في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وأشار الطاير إلى تحقيق الهيئة نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسجيلها أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخها لهذه الفترة، وأضاف: «تعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الهيئة، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع دعم النمو الاقتصادي والتنمية في دبي».