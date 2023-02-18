تجار: تراجع سعر الذهب يحسّن الطلب على مبيعات المشغولات

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 5.25 و3.75 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحيث يصل إجمالي تراجع سعر الغرام إلى 14.25 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مواصلة تراجع أسعار الذهب أسهم في تحسن مبيعات المشغولات الذهبية بنسب متباينة أخيراً، متوقعين تحسن المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تأجيل بعض المتعاملين لقرارات الشراء ترقباً للمزيد من الانخفاضات.

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «المبيعات تسجل تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك لعوامل تتعلق باستمرار تراجع الأسعار، إضافة إلى رواج حركة الزائرين في الأسواق، خصوصاً بدبي، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو لحضور فعاليات كمعارض أو مؤتمرات».

واعتبر مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، أن «الأسواق تشهد تحسناً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بنسب متباينة، فيما يتوقع أن تشهد المبيعات تحسناً بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، لاسيما في ظل تأجيل بعض المتعاملين لقرارات الشراء، وذلك ترقباً للمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إلى أن «استمرار تراجع الأسعار لأسابيع متتالية له تأثيرات إيجابية على الأسواق وتحسن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن «حركة التحسن بالمبيعات تدريجية، وذلك مع محاولة العديد من المتعاملين اقتناص فرص أفضل للشراء».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 220.5 درهماً، بانخفاض 5.25 دارهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، وسجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 204.25 دراهم، بتراجع 4.75 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 197.75درهماً، بانخفاض 4.5 دراهم، وبلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 169.5 درهماً، بتراجع 3.75 دراهم.