دبي تضيف 2550 غرفة فندقية فاخرة خلال 12 شهراً

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة أن السوق الفندقية في دبي شهدت افتتاح 2550 غرفة فندقية فاخرة من فئة «خمس نجوم» خلال عام 2022، بمعدل جاوز 212 غرفة فندقية كل شهر.

غرف فاخرة

وبحسب بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية الفاخرة في دبي من 47 ألفاً و35 غرفة في نهاية عام 2021 إلى 49 ألفاً و585 غرفة في نهاية عام 2022.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المنشآت الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» ارتفع من 143 منشأة في نهاية عام 2021 إلى 151 منشأة في نهاية عام 2022، بمعدل ثماني منشآت فندقية فاخرة دخلت السوق الفندقية في إمارة دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أنه على الرغم من دخول 2550 غرفة فندقية فاخرة جديدة إلى السوق، فإن معدل إشغال هذه الغرف ارتفع من 61%، خلال عام 2021، إلى 70% خلال العام الماضي 2022، لافتة إلى أن دبي واصلت توسيع سوقها الفندقية بشكل كبير، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2022 أكثر من 146 ألف غرفة فندقية، ضمن 804 منشآت فندقية، مقابل 138 ألف غرفة فندقية ضمن 755 منشأة في نهاية عام 2021.

زوّار دوليون

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوّار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

الإشغال الفندقي

وواصل قطاع الفنادق في دبي، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من نمو قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي، من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في فئات ومعايير الضيافة كافة.

وبلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية 73% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم، مقارنة بنسبة 67% المسجلة في عام 2021، ليقترب من مستويات عام 2019، الذي سجل متوسط إشغال فندقي نسبته 75%.