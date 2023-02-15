804 منشآت فندقية في دبي نهاية 2022

ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 804 منشآت نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة بـ755 منشأة في نهاية عام 2021، وذلك لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين للإمارة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة زاد بنسبة 8.5%، نهاية عام 2022 مقارنة بنحو 741 منشأة جديدة في نهاية ديسمبر 2019، ما يعني إضافة 63 منشأة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

الغرف الفندقية

وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها تلك المنشآت إلى 146 ألفاً و496 غرفة وشقة فندقية في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 137 ألفاً و950 غرفة وشقة فندقية في نهاية عام 2021، ومقابل 126 ألفاً و120 غرفة وشقة فندقية في نهاية عام 2019.

وتوزعت المنشآت الفندقية في الإمارة بواقع 270 فندقاً مصنفة بين فئة «ثلاث نجوم» و«نجمة» توفر 28.5 ألف غرفة فندقية، و189 فندقاً من فئة «أربع نجوم» توفر 42.5 ألف غرفة، و151 فندقاً من فئة «خمس نجوم» توفر 49.5 ألف غرفة.

الشقق الفندقية

وشملت المنشآت الفندقية في دبي كذلك 112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى، توفر 12.78 ألف شقة، و82 منشأة للشقق الفندقية الفخمة توفر 13.1 ألف شقة.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسطاً لمعدل الإشغالات وصل إلى 73% في نهاية العام الماضي، حيث بلغ متوسط إشغالات الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» نحو 74% والفنادق من فئة «أربع نجوم» نحو 72% و«خمس نجوم» نحو 70%، فيما بلغ متوسط إشغالات الشقق الفندقية الفخمة 77% والشقق الفندقية المتوسطة 79%.

وتعد معدلات الإشغال في فنادق دبي المسجلة في العام الماضي واحدة من أعلى المعدلات في العالم، مقارنة بنسبة 67% المسجلة في عام 2021، مع اقترابها من مستويات عام 2019 الذي سجل فيه ما نسبته 75%.

مدة إقامة النزلاء

أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن مدة إقامة نزلاء فنادق الإمارة خلال العام الماضي، بلغت نحو 3.9 ليالٍ فندقية، مقابل 3.4 ليالٍ خلال عام 2019، في حين وصلت الغرف المحجوزة إلى نحو 37.43 مليون ليلة مبيت، مقابل 31.47 مليون ليلة مبيت في عام 2021، و32.11 مليون ليلة مبيت في عام 2019.

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منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى توفر 12.78 ألف شقة.. و82 منشأة فخمة توفر 13.1 ألف شقة.

معدلات الإشغال في فنادق دبي المسجلة العام الماضي تعد واحدة من أعلى المعدلات عالمياً مع 73%.