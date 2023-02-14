تصرفات عقارات دبي تسجل 2.7 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 81 مبايعة لأراضٍ بقيمة 481.99 مليون درهم، و507 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة «نخلة ديرة»، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «الحبية الخامسة»، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 47 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الرابعة» بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم، وثالثة في «اليفره 1» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 19 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 172 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة»، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم، ثم «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 725.03 مليون درهم منها 10 رهون لأراضٍ بقيمة 215.44 مليون درهم، و58 رهناً لفلل وشقق بقيمة 509.6 ملايين درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 320.35 مليون درهم.