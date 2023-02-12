تراجع الأسعار و«يوم الحب» يحفزان الطلب على الذهب

سجّل الذهب في نهاية الأسبوع انخفاضات سعرية راوحت بين 2.25 و2.75 درهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وجاءت الانخفاضات السعرية للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي تراجع سعر غرام الذهب إلى تسعة دراهم خلال أسبوعين، في وقت انعكس فيه تراجع الأسعار وقرب مناسبة «يوم الحب» أو ما يُعرف بـ«فالنتاين داي»، التي تصادف في 14 فبراير، بشكل إيجابي على طلب المشغولات الذهبية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 225.75 درهماً، بانخفاض قيمته 2.75 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 209 دراهم، بتراجع قدره 2.5 درهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 202.25 درهم، بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 173.25 درهماً، بتراجع بلغ 2.25 درهم.

وقال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الأسواق شهدت تحسناً ونشاطاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من اقتراب مناسبة (فالنتاين داي)»، لافتاً إلى أن توجه المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية، والذي تركز معظمه في القطع صغيرة الوزن، كان له تأثيرات إيجابية تدريجية، يتوقع أن يتحسّن بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة.

من جهته، اتفق مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، في أن مواصلة أسعار الذهب لانخفاضاتها واقتراب مناسبة «فالنتاين داي»، أسهما في تحسّن الطلب على مبيعات المشغولات، وحفز العديد من المتعاملين على شراء الهدايا من مشغولات وعُملات ذهبية تركز معظمها في الأوزان الصغيرة.

في السياق نفسه، لفت مدير مبيعات متجر «الأيام للمجوهرات»، جاليش صقر، إلى اهتمام عدد من المتاجر خلال الأيام الماضية باقتراب مناسبة «فالنتاين داي»، عبر تصاميم وتشكيلات جديدة تتناسب مع المناسبة، مثل المشغولات والمجوهرات التي تحمل أشكالاً لـ«قلوب»، أو يدخل فيها اللون الأحمر، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في استقطاب المتعاملين.

وأكد أن مواصلة الذهب لانخفاضاته السعرية، عقب سلسلة طويلة من الارتفاعات، استمرت لنحو خمسة أسابيع متتالية، كانت من العوامل التي أسهمت في تحسّن الطلب بمعدلات متباينة أخيراً.