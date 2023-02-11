الأسهم المحلية تربح 28 مليار درهم منذ مطلع فبراير

حققت الأسهم المحلية مكاسب كبيرة منذ مطلع فبراير الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 28 مليار درهم، وسط حالة من التفاؤل على معنويات المستثمرين مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.14 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات أمس، بنحو 2.8 مليار درهم، موزعة بواقع 2.49 مليار درهم في سوق أبوظبي، و329.9 مليون درهم في سوق دبي.

وبقي سوق دبي عند أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر، بعد صعوده خلال ثماني جلسات متتالية، ليغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.24% أو ما يعادل 8.15 نقاط، وصولاً إلى مستوى 3453.85 نقطة.

وواصل سوق أبوظبي مكاسبه للجلسة الـ10 على التوالي أمس، مع ارتفاع مؤشر «فادكس 15» بنسبة 0.16% ليغلق عند 9951.29 نقطة.