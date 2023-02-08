24 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية منذ مطلع فبراير

واصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تعاملات أمس، مع استمرار التفاؤل بإعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية لعام 2022، لترفع مكاسبها السوقية إلى أكثر من 24 مليار درهم منذ مطلع فبراير الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.136 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.543 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و592.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة في نهاية تداولات أمس بنحو 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و231.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 324.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 18 ألف صفقة.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يوليو الماضي، بعد صعوده لسبع جلسات متتالية، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.003% ليغلق عند 9918.64 نقطة، فيما ازداد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.02%، ليبلغ مستوى 10003.14 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل «أبوظبي الأول» 0.14%، و«الدار العقارية» بنسبة 1.98%، و«أدنوك للحفر» 0.3%، و«الجرافات البحرية» 1.66%، و«أي آند» 0.81%، و«فيرتيغلوب» 0.72%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 0.52%، و«دانة غاز» 0.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.32%.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 475.8 مليون درهم ليغلق عند 396 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً أكثر من 130.7 مليون درهم ليقفل عند 14.22 درهماً، فيما وصلت سيولة «ألفا ظبي» إلى نحو 118 مليون درهم ليصل إلى مستوى 22.7 درهماً.

بدوره، استمر سوق دبي المالي في التحليق عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.13%، أو ما يعادل 4.44 نقاط، ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وصولاً إلى مستوى 3404.81 نقاط، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.