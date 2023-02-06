«مجموعة جميرا» تستحوذ على فندق «لو ريتشموند» في جنيف

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، استحواذَها على فندق «لو ريتشموند»، كأوّل فندق لها في سويسرا ضمن مساعيها نحو مواصلة مسيرة نموها وتوسّعها عالمياً.

وأفادت المجموعة في بيان بأن عملية الاستحواذ تندرج تحت إطار استراتيجيتها لتعزيز حضور علامتها التجارية، عبر وجهات رئيسية في مُختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أن فندق «لو ريتشموند» الذي افتُتح للمرة الأولى عامَ 1875، يقع على ضفاف «بحيرة جنيف».



وأضافت أن هذه الخطوة تجسد توجّه «مجموعة جميرا» نحو رغبتها في الاستثمار في المدن الكُبرى، دعماً لتنويع محفظتها، وترسيخاً لمكانة علامتِها الفندقية، وتواجدها كشركة رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة في أوروبا.

وأكدت أن اختيار المجموعة للاستثمار في جنيف، جاء انطلاقاً من كونها مدينة مزدهرة يقتَرن اسمُها بأنماط الحياة الفاخِرة، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً مشهوراً ونشطاً للأعمال والسياحة من شأنِه أن يدعم رؤية «جميرا» بأن تصبح إحدى أفضل خمس علامات تجارية للفنادق الفاخرة في العالم.



وبحسب البيان، سيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة ستبدأ قريباً، بهدف توفير تجربة ضيافة استثنائية وفقاً لمعايير علامة «جميرا» الاستثنائية، إضافة إلى تقديم خبرات «مجموعة جميرا» الرفيعة في مجالات اللياقة الصحيّة والبدنية. كما ستركّز المجموعة على جلب خبراتِها المتعلّقة بتجارب المطاعم الفاخره إلى ضفاف «بحيرة جنيف».



بوابة دخول

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، كاترينا جيانوكا: «يُعد هذا الاستحواذ خطوةً بالغة الأهمية للمجموعة، كونه يمثل بوابة دخولِنا إلى سويسرا لنمنحَ ضيوفنا إقامة فاخرة في قلب أجمل معالم جنيف المحبوبة، وعلى مقربةٍ من أشهر منتجعات التزلج العالمية».

وأضافت: «يحظى (لو ريتشموند) بسمعة مرموقة وإرث عريق يمتد لنحو 140 عاماً، ونحن ملتزمون بالمحافظة على هذا الإرث عند القيام بعمليات تجديد الفندق المقبلين عليها، ولهذا حرصنا على استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصمّمين لإعادة تشكيل الفندق مع الحفاظ على معالمه ومزاياه، ليغدو إضافةً نوعيةً لمحفظة فنادقنا التي تفخر بها علامتنا»، لافتة إلى أن إعادة افتتاح الفندق بحلة جديدة، كفندق فائق الفخامة في عام 2025 تقريباً سيدعم النشاط السياحي في مدينة جنيف، ويجتذب إليها الزوار المحليين والدوليين للعمل والترفيه.



محفظة المجموعة في أوروبا

يشار إلى أن فندق «لو ريتشموند» في جنيف هو الخامس ضمن محفظة «فنادق ومنتجعات جميرا» في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي «كارلتون تاور جميرا» و«جميرا لاوندز» في لندن - المملكة المتحدة، و«كابري بالاس جميرا» في جزيرة كابري الإيطالية، و«فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وتشمل محفظة «مجموعة جميرا»، التي تأسّست في دبي، 26 فندقاً ومنتجعاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتعتبر «مجموعة جميرا» شركة تابعة لـ«شركة دبي القابضة» الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في 13 بلداً، وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم تسهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن قطاعات رئيسية مختلفة.