«دبي القابضة» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين في 23 سبتمبر

أطلقت «شركة دبي القابضة» العالمية التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، «اليوم المفتوح للتوظيف»، الخاص بالمواطنين على مستوى الشركة.

وستُقام الفعالية في 23 سبتمبر 2026 بمدينة جميرا، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ليتيح للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى بموقع الفعالية.

وأفادت الشركة بأن «اليوم المفتوح للتوظيف» يقام بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «الملتقى»، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، حيث سيربط المواهب الوطنية مباشرةً بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن سبع شركات في 10 قطاعات اقتصادية تابعة للمجموعة.

وبحسب «دبي القابضة»، سيشارك في «اليوم المفتوح للتوظيف» جميع الشركات والعلامات التجارية التابعة لـ «دبي القابضة»، بما في ذلك «جميرا»، «مِراس»، و«نخيل»، و«القرية العالمية»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«كوكاكولا أرينا»، و«شبكة الإذاعة العربية»، لتعكس هذه المشاركة الواسعة تنوع الفرص المتاحة ضمن نخبة من أبرز الوجهات والمنصات والقطاعات الواعدة في دبي.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في «دبي القابضة»، فاطمة حسين: «يمثل الاستثمار في المواهب الوطنية أولوية استراتيجية لــ (دبي القابضة)، وركيزة أساسية لدعم مسيرة دبي الاقتصادية على المدى الطويل. ويجسّد (اليوم المفتوح للتوظيف) التزامنا الراسخ بإتاحة فرص مهنية هادفة أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، وتمكينهم من استكشاف مسارات وظيفية متنوعة ضمن محفظة أعمالنا الواسعة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو دبي».

وسيمنح «اليوم المفتوح للتوظيف» الخاص بالمواطنين، فرصة للتعرّف على مجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة ضمن شركات «دبي القابضة»، بما يشمل تخصصات: إدارة وتنفيذ المشاريع، والاستراتيجية، والشؤون القانونية، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة المرافق، والمبيعات، والتأجير، وعلاقات الضيوف، والتسويق، والمالية، ورأس المال البشري، وعلاقات العملاء، وإدارة المجمعات. كما تتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مناصب الأخصائيين والمديرين، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس وفرص الانضمام إلى القيادات العليا.

وإلى جانب «اليوم المفتوح للتوظيف»، يُعد «الملتقى» المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية لدى «دبي القابضة»، إذ يجمع تحت مظلته مجموعة متكاملة من البرامج والفرص المصممة لدعم النمو والتطور في مختلف مراحل المسيرة المهنية، بدءاً من تطوير الكفاءات في مستهل مسيرتها المهنية والارتقاء بالخبرات التخصصية، وصولاً إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني طويل الأمد على مستوى المجموعة.

ودعت «دبي القابضة» الكفاءات الإماراتية الراغبة في استكشاف المسارات المهنية المتاحة، إلى التسجيل للمشاركة في «اليوم المفتوح للتوظيف» الخاص بالمواطنين.