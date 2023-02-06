«أورينت» و«المشرق» يطلقان خطة تأمين مضمونة العائدات

أعلنت شركة «أورينت للتأمين»، التابعة لـ«مجموعة الفطيم»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك المشرق، لإطلاق منتج «أورينت إديوكير»، وهو خطة جديدة للتأمين والاستثمار والادخار مضمونة العائدات.

وأفاد بيان بأنه تم تصميم «أورينت إديوكير» لتزويد متعاملي «المشرق» بخطة ادخار منخفضة المخاطر، تقدم مزايا التأمين، ونمو الاستثمارات، إضافة إلى توفير فترات استحقاق مضمونة وأمان مالي طويل الأمد.

وبحسب البيان، يمثل منتج «أورينت إديوكير» التأميني خياراً متميزاً للأفراد والعائلات الذين يتطلعون إلى بناء مستقبل مالي مضمون يتناسب مع خططهم الشخصية المهمة، مثل رسوم التعليم أو التقاعد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، عمر الأمين: «يسرنا أن نتعاون مع (المشرق) لتزويد المتعاملين معه بمجموعة واسعة من حلولنا المتنوّعة».

وأضاف: «انطلاقاً من منهجيتنا التي تركز على المتعاملين بالدرجة الأولى، فإننا نسعى باستمرار إلى توفير حلول ادخار فاعلة تلبي احتياجات الزبائن المتغيّرة. وتسهم محفظة منتجات التأمين الخاصة بنا في دعم عروض (المشرق) الحالية، بما يتيح للزبائن تطوير خطة مالية فاعلة مبنية على أسس متينة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس «المشرق الذهبي»، علاء الدين الديسي: «تمثل هذه الخطوة، التعاون الأحدث في إطار مساعينا الرامية لإثراء مجموعة منتجات التأمين الشاملة لدينا، والتي تشمل: خطط التأمين الصحي، والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وخطط حماية أسلوب الحياة، وحلول التأمين على الحياة، حيث تتكامل خبرات (أورينت) مع نهجنا القائم على توفير أفضل التجارب الرقمية».

وتابع: «يهدف تطوير منتج (أورينت إديوكير) إلى تزويد المتعاملين بحل استثماري يوفر الطمأنينة والأمن المالي والعائدات المضمونة. كما يوفر هذا المنتج الجديد للادخار والاستثمار للمتعاملين استقراراً مالياً طويل الأمد مع الحد الأدنى الممكن من المخاطر، سواء كانوا يتطلعون إلى الادخار، من أجل الرسوم المدرسية لأطفالهم، أو التقاعد».