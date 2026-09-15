«دبي الإسلامي» يطلق «حساب المليونير».. وجوائز شهرية للفوز بمليون درهم وسيارة «تسلا»

أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات، إطلاق «حساب المليونير» من «دبي الإسلامي»، وهو حساب توفير جديد ومبتكر يرسخ ثقافة الادخار المنتظم، مع إتاحة فرص استثنائية للمتعاملين للفوز بجوائز ومكافآت قيّمة كل شهر. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المالية، يُجسّد الحساب الجديد التزام «دبي الإسلامي» المتواصل بتعزيز التخطيط المالي المسؤول، من خلال حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تقديم قيمة أكبر للمتعاملين، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق أهدافهم المستقبلية وتطلعاتهم المالية.

ويمنح «حساب المليونير» من «دبي الإسلامي»، المتعاملين الحاليين والجدد لدى البنك، فرصة المشاركة في سحوبات شهرية للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم، وفرصة إضافية للفوز كل شهر بسيارة «تسلا» الكهربائية موديل «Y». ويحظى المتعاملون المؤهلون بفرصة الانضمام للسحوبات الشهرية المقرر إجراؤها بدايةً من ديسمبر العام الجاري.

وإلى جانب المكافآت المقدمة من البنك تم تصميم الحساب وفق هيكل إسلامي قائم على مبدأ الوكالة، يتيح للمتعاملين الاستفادة من أرباح متوقعة تضاف إلى الحساب شهرياً.

يقدم «حساب المليونير» الجديد من «دبي الإسلامي» تجربة ادخارية بسيطة ومجزية، حيث يتيح للمدخرين فرصاً شهرية للفوز بجوائز قيّمة عند الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من متوسط الرصيد. ويمكن للمتعاملين تعزيز فرص فوزهم في السحوبات بالاستمرار في تنمية مدخراتهم بمرور الوقت، ما يمنحهم فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 15 ألف درهم من متوسط الرصيد الشهري المؤهل، مع إتاحة فرص إضافية للمشاركة في السحب عند الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 45 ألف درهم، أو عند القيام بتحويل راتب شهري بقيمة 10 آلاف درهم أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المطبقة، وكلما ازدادت مدخراتهم فإن فرصهم في الفوز تزداد.

وإضافة إلى المكافآت المقدمة من البنك يتيح الحساب للمتعاملين فرصة أن تسهم مدخراتهم في تحقيق أثر إيجابي أوسع. وسيقوم «دبي الإسلامي» بتخصيص الودائع التي يتم جمعها من خلال «حساب المليونير» لدعم مبادرات التمويل الداعمة للأهداف البيئية والاجتماعية، بما يعزز التزامه بالنمو المسؤول، وترسيخ ممارسات التمويل المستدام.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في «دبي الإسلامي»، سانجاي مالهوترا: «نؤمن في (دبي الإسلامي) بأن الادخار من أهم العادات المالية التي يمكن للمتعاملين اكتسابها، إلا أن أثره يصبح أكبر عندما يرتبط بهدف أسمى، وطموح أكبر، ومكافآت مجزية»، وأضاف: «صمم (حساب المليونير) من (دبي الإسلامي) للارتقاء بتجربة الادخار اليومية، وتحويلها إلى فرصة للاستفادة من مكافآت استثنائية تحمل قيمة حقيقية لمتعاملينا، وتمنحهم فرصة شهرية للفوز بلقب المليونير، ونحن لا نهدف من خلال الحساب إلى مكافأة المدخرين فحسب، بل نسعى كذلك إلى ربط قراراتهم المالية اليومية بفرص تتيح لهم تحقيق أثر هادف، والإسهام في دفع عجلة التغيير الإيجابي من خلال التمويل المسؤول، ويؤكد ذلك حرصنا على تقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة حقيقية للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».

ومع إطلاق حساب المليونير، يواصل «دبي الإسلامي» ترسيخ علاقاته مع المتعاملين، وتعزيز ولائهم على المدى الطويل من خلال تقديم قيمة حقيقية تثري تجاربهم مع البنك. وبصفته شريكاً مالياً موثوقاً، يواصل «دبي الإسلامي» دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وتوسيع نطاق التزامه، ليتجاوز دوره في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في دعم أجندة الدولة للاستدامة وتطلعاتها على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات حول الحساب، ومعايير الأهلية للمشاركة في السحوبات والشروط والأحكام المطبقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dib.ae

• «حساب المليونير» يتيح للمتعاملين الاستفادة من أرباح متوقعة تضاف إلى الحساب شهرياً.