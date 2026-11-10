مدخراتك تستحق أن تنمو.. «الإمارات الإسلامي» يطرح معدل ربح متوقع يصل إلى 6% سنوياً

في ظل تنامي الاهتمام بالادخار والتخطيط المالي، يبحث الكثيرون عن حلول تساعدهم على تنمية مدخراتهم، من دون التخلي عن المرونة وسهولة الوصول إلى أموالهم عند الحاجة. ومن هذا المنطلق، يقدم الإمارات الإسلامي حساب التوفير الإلكتروني e-Savings، الذي يجمع بين سهولة الإدارة الرقمية ومعدلات ربح متوقعة تنافسية، ضمن حساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتيح الحساب للمتعاملين الاستفادة من معدل ربح متوقع يصل إلى 6.00% سنوياً على الأموال المؤهلة، وفقاً لشروط الأهلية الخاصة بالعرض الترويجي، ما يمنح الراغبين في تعزيز مدخراتهم فرصة للاستفادة من عوائد متوقعة أعلى خلال فترة الحملة.

أموال جديدة لتعزيز فرص الادخار

للاستفادة من معدل الربح المتوقع الأعلى، يمكن للمتعامل إضافة أموال جديدة مؤهلة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام العرض.

ويمتاز حساب التوفير الإلكتروني بعدم وجود فترة ربط إلزامية للأموال، ما يمنح المتعامل مرونة أكبر في إدارة سيولته، حيث يمكن تحويل الأموال إلى الحساب ومنه وفق احتياجاته، مع توزيع الأرباح شهرياً.

وتجعل هذه المرونة من الحساب خياراً مناسباً للأشخاص الذين يرغبون في تخصيص جزء من أموالهم للادخار والاستفادة من معدل ربح متوقع، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى مدخراتهم عند الحاجة.

تجربة رقمية بخطوات بسيطة

ولا تقتصر مزايا الحساب على معدلات الربح المتوقعة، إذ يركز الإمارات الإسلامي أيضاً على سهولة التجربة الرقمية. ويمكن للمتعاملين فتح حساب التوفير الإلكتروني رقمياً بخطوات بسيطة عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة.

ويأتي الحساب ضمن الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يقدمها المصرف للأفراد، في وقت أصبحت فيه الحلول الرقمية عاملاً أساسياً بالنسبة للمتعاملين الباحثين عن السرعة والمرونة في إدارة شؤونهم المالية.

اجعل الادخار عادة مستمرة

وقد يكون الوصول إلى أهداف مالية أكبر مرتبطاً بخطوات صغيرة ولكن منتظمة؛ فتخصيص مبلغ للادخار بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول التي تتيح تنمية هذه الأموال، يمكن أن يساعد على بناء عادة مالية أكثر استدامة على المدى الطويل.

ويسري العرض الترويجي لحساب التوفير الإلكتروني من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2026، وفقاً لشروط الأهلية للعرض.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض فتح حساب e-Savings رقمياً عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والبدء في تنمية مدخراتهم.

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معلومات حساب e-Savings

تفاصيل العرض الترويجي