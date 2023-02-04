«عطلات فلاي دبي» توفر باقات خاصة لمسافري دول «التعاون»

أطلقت «عطلات فلاي دبي» باقات خاصة لمسافريها من دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة واستكشاف عدد من وجهاتها التي تتمتع بشعبية عالية بين مسافري دول التعاون بأسعار خاصة ولفترة محدودة.

وأوضحت «فلاي دبي» في بيان أمس، أن الباقات الجديدة تشمل وجهات مثل تايلاند وزنجبار وتبليسي ويريفان وباكو والمالديف.

وأضافت أنه يمكن للمسافرين من البحرين والكويت وعُمان والسعودية وقطر، الاستفادة من تلك الباقات، التي تشمل تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية، إضافة إلى الإقامة والإفطار ضمن باقات خاصة للحجوزات التي تتم قبل الثامن من فبراير الجاري للسفر خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2022.

وتبدأ أسعار باقات العطلات للمسافرين من الإمارات من 1849 درهماً للشخص الواحد شاملة تذاكر الطيران والإقامة في الفندق بغرفة مزدوجة مع الإفطار.

أما أسعار الباقات بمسافري السعودية، فتبدأ من 1999 ريالاً شاملة تذاكر السفر والإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق ثلاث نجوم مع الإفطار والتنقلات، فيما تبدأ أسعار باقات البحرين من 200 دينار، وباقات الكويت من 169 ديناراً.

وبالنسبة لمسافري سلطنة عمان تبدأ الأسعار من 215 ريالاً، في حين تبدأ أسعار باقات قطر من 2399 ريالاً.

• أسعار الباقات تبدأ من 1849 درهماً وتشمل تذاكر السفر والإقامة والإفطار للحجوزات التي تتم قبل 8 فبراير 2023.