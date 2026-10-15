كم تبلغ أسعار الدرجة الأولى على رحلات «طيران الإمارات»؟

تتفاوت أسعار تذاكر الدرجة الأولى على طائرات بوينغ 777 التابعة لطيران الإمارات بصورة كبيرة بحسب الوجهة وموعد السفر ونوع التذكرة، إذ تبدأ من نحو ألفي دولار على بعض القطاعات القصيرة، وقد تتجاوز 25 ألف دولار للاتجاه الواحد على بعض الرحلات الطويلة بين الولايات المتحدة ودبي.

وبحسب تقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ»، فإن أسعار الدرجة الأولى على رحلات طيران الإمارات لا تخضع لسعر موحد، بل تتأثر بالوجهة وتاريخ السفر والطلب ومدى توافر المقاعد، فضلاً عن شروط التذكرة المختارة.

وتعكس هذه الفوارق اختلاف آليات تسعير منتجات السفر الفاخر، إذ لا يرتبط السعر بمستوى الخدمة وحده، وإنما يتأثر أيضاً بطول الرحلة والطلب على المسار ودرجة المرونة التي توفرها التذكرة.



لندن إلى دبي.. أكثر من 27 ألف درهم



أظهرت الأسعار التي رصدها التقرير لرحلات أكتوبر 2026 أن تذكرة الدرجة الأولى من مطار لندن ستانستد إلى دبي بلغت نحو 7400 دولار (نحو 27.2 ألف درهم) للاتجاه الواحد ضمن فئة «فليكس»، وقرابة 9150 دولاراً (نحو 33.6 ألف درهم) ضمن فئة «فليكس بلس».



كما سجلت الرحلات المتاحة من لندن غاتويك أسعاراً قريبة من هذه المستويات، فيما بلغت أسعار التذاكر من إدنبرة إلى دبي نحو 7630 دولاراً (نحو 28 ألف درهم) لفئة «فليكس»، و9350 دولاراً (نحو 34.3 ألف درهم) لفئة «فليكس بلس».



وتتيح فئة «فليكس» تعديل الحجز أو إلغاءه وفق رسوم وشروط محددة، بينما توفر فئة «فليكس بلس» مرونة أكبر، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للتذكرة.

وتظهر بيانات الأسعار التي أوردها التقرير تفاوتاً ملحوظاً بين الوجهات الأوروبية التي تشغّل طيران الإمارات رحلاتها إليها بطائرات بوينغ 777.



فقد تراوحت أسعار الدرجة الأولى للاتجاه الواحد، وفق الرصد الخاص بأكتوبر 2026، بين نحو 5300 دولار (نحو 19.5 ألف درهم) و9800 دولار (نحو 36 ألف درهم) على عدد من المسارات الأوروبية.

وسجلت الأسعار نحو 5300 إلى 5800 دولار (نحو 19.5 إلى 21.3 ألف درهم) على خط إسطنبول–دبي، فيما تراوحت بين 6600 و7500 دولار (نحو 24.2 إلى 27.5 ألف درهم) على خط أمستردام، وبين 7700 و9500 دولار (نحو 28.3 إلى 34.9 ألف درهم) على خط فرانكفورت. أما برشلونة، فوصلت الأسعار فيها إلى نحو 8000 دولار (نحو 29.4 ألف درهم) ضمن فئة «فليكس»، و9800 دولار (نحو 36 ألف درهم) ضمن فئة «فليكس بلس».



الرحلات الأميركية.. الأسعار تتجاوز 90 ألف درهم



تظهر الفوارق بصورة أكبر على بعض الرحلات الطويلة بين الولايات المتحدة ودبي، حيث أورد التقرير أسعاراً تصل إلى 25 ألف دولار (نحو 91.8 ألف درهم) للاتجاه الواحد على بعض المسارات.

وبحسب الرصد المنشور، بلغت أسعار الدرجة الأولى من بوسطن إلى دبي نحو 16800 دولار (نحو 61.7 ألف درهم) ضمن فئة «فليكس»، واقتربت من 24 ألف دولار (نحو 88.1 ألف درهم) ضمن فئة «فليكس بلس». كما وصلت الأسعار على خط سياتل إلى نحو 25 ألف دولار (نحو 91.8 ألف درهم).

وسجلت بعض الرحلات من واشنطن دالاس أسعاراً قاربت 24 ألف دولار (نحو 88.1 ألف درهم)، بينما تراوحت الأسعار من شيكاغو بين 11200 دولار (نحو 41.1 ألف درهم) و16800 دولار (نحو 61.7 ألف درهم)، ومن أورلاندو بين 9,700 دولار (نحو 35.6 ألف درهم) و16800 دولار (نحو 61.7 ألف درهم).

وتظل هذه الأسعار مرتبطة بتاريخ السفر ومدى توافر المقاعد، ولا تمثل سعراً ثابتاً لجميع الرحلات أو الفترات خلال العام.

ورغم ارتفاع الأسعار على المسارات الطويلة، أورد التقرير أمثلة على قطاعات أقصر يمكن أن تقل فيها تكلفة تذكرة الدرجة الأولى عن 3000 دولار.

فقد بلغت تكلفة السفر من لوساكا إلى هراري نحو 2800 دولار (نحو 10.3 آلاف درهم)، فيما سجلت تذكرة سنغافورة إلى بنوم بنه نحو 2200 دولار (نحو 8.1 آلاف درهم).

وفي المقابل، بلغت تكلفة الرحلة الكاملة من دبي إلى هراري عبر لوساكا نحو 4800 دولار (نحو 17.6 ألف درهم)، فيما وصلت تكلفة السفر من دبي إلى بنوم بنه عبر سنغافورة إلى نحو 4850 دولاراً (نحو 17.8 ألف درهم).



ولا تمثل الأسعار الواردة في التقرير قائمة ثابتة لأسعار الدرجة الأولى على طائرات بوينغ 777، بل هي أسعار تقريبية رُصدت لرحلات في أكتوبر 2026، ويمكن أن تتغير مع اختلاف تاريخ الحجز والسفر ومستويات الطلب على الرحلات.