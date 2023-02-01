«دبي المالي» يصعد بأكبر وتيرة يومية في 4 أشهر

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين، إثر توالي إعلان الشركات المدرجة أرباحاً وتوزيعات سنوية جيدة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.35%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في أربعة أشهر منذ الرابع من أكتوبر الماضي، ليغلق عند مستوى 3347.92 نقطة، بمكاسب سوقية ناهزت الـ5.8 مليارات درهم، وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، يتصدّرها العقار بنسبة 1.63%، والصناعة بـ1.72% والمالية بـ1.37%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.38% إلى 9773.1 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.33%، ليقفل عند 9844.4 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع المالية بنسبة 0.6%، والمواد الأساسية بـ1.4%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.66%، والطاقة بنسبة 0.87%.

رأس المال

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية إلى 3.11 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.527 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و583.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

سيولة

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم، موزعة بواقع 1.64 مليار درهم في سوق أبوظبي، و236.1 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 313.5 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وتفاعلت أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي مع النتائج المعلنة، حيث ارتفع «أبوظبي التجاري» بنسبة 3.33%، مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنسبة 23% إلى 6.434 مليارات درهم مع توصية بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 55 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي 2022.

وزاد سهم «أغذية» 0.74% بعد إعلان الشركة ارتفع صافي أرباحها بنسبة 14%، على أساس سنوي، ليصل إلى 247 مليون درهم في 2022، في حين ارتفعت الإيرادات إلى 4.07 مليارات درهم.

كما صعدت أسهم «أبوظبي الأول» 1.47% و«موانئ أبوظبي» 1.86%، و«بيانات» 1.67%، و«بروج» 1.54%، و«فيرتيغلوب» 1.25%، و«أدنوك للحفر» 0.88%، و«ملتيبلاي» 0.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 475.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 169.1 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 158.1 مليون درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.3%، و«إعمار العقارية» 1.4%، و«دبي الإسلامي» 0.36%، و«إعمار للتطوير» 3.6%، و«العربية للطيران» 2.27%، و«دبي للاستثمار» 1.84%، و«سالك» 2.38%، و«إمباور» 0.67%، و«تبريد» 5.18%.

وصعد سهم «سوق دبي المالي» بأكثر من 3.5%، مع تسجيل زيادة بنسبة 41.7% في صافي الأرباح، لتصل إلى 147.1 مليون درهم في 2022، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 351.2 مليون درهم، بزيادة بنسبة 19%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 58.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 52.9 مليون درهم، ثم «سالك» بسيولة 22.8 مليون درهم.