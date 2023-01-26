الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.34 مليار درهم

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.34 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، توزعت بواقع 1.201 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و142.918 مليون درهم في سوق دبي المالي. وجرى التداول على نحو 250.39 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 14.86 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي في نهاية التعاملات بنسبة 0.4% عند مستوى 10115.23نقطة، فيما هبط مؤشر سوق دبي 0.2% عند مستوى 3357 نقطة.

وكان سهم «دانة غاز» الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.35% عند 0.862 درهم، وبتداولات تجاوزت 22.2 مليون سهم، بينما كان سهم «الاتحاد العقارية» الأكثر تداولاً في سوق دبي، حيث ارتفع 0.7% عند 0.274 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.