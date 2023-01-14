أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال 7 أشهر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة زيادات بنهاية الأسبوع، في مؤشراتها بين 5 و6.75 دراهم لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي ارتفاعها خلال أربعة أسابيع إلى 17 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي انعكست على الأسواق من حيث إقبال متعاملين على بيع مشغولات مستعملة للمتاجر، وبطء الطلب على شراء المشغولات الجديدة، فيما شهدت الأسواق إقبالاً محدوداً على بيع منتجات للسبائك، والتي يتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال المدير الإداري في شركة «مجوهرات الفنان»، ديليب بتني، إن «استمرار أسعار الذهب في الارتفاع زاد من بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، لاسيما مع تأجيل العديد من المتعاملين قرارات الشراء خلال الفترة الحالية».

وأضاف أن «مواصلة أسعار الذهب لارتفاعها جعلتها تتجاوز أعلى مستوى سجلته منذ ما يتجاوز سبعة أشهر، وهو ما سيحفز بدوره العديد من المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة للاستفادة من الفروق السعرية».

من جهته، أوضح مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «الزيادات السعرية للذهب حدت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، لكنها حفزت متعاملين على بيع مشغولات مستعملة للاستفادة من الأسعار المرتفعة التي وصلت لأعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر».

وأشار إلى أن «الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية إقبالاً محدوداً من متعاملين لبيع سبائك بأحجام صغيرة ومتوسطة للمتاجر، فيما يتوقع أن ترتفع معدلات الإقبال بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل توقع العديد من المتعاملين المزيد من ارتفاع أسعار الذهب اعتماداً على تقارير دولية».

واعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «مواصلة ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، ستغير من مظاهر نشاط أسواق الذهب وفقاً للمتغيرات السعرية التي ستؤدي لارتفاع الإقبال من بعض المتعاملين للاستفادة من تلك الزيادات في بيع مشغولات مستعملة أو سبائك، وسيقلل من جهة أخرى الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وتركز معظم عمليات البيع في هدايا القطع الصغيرة».

إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 5 و6.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 230.75 درهماً بنحو 6.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 213.75 درهماً، بزيادة 6.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 207 دراهم، بارتفاع بلغ 6.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 177 درهماً، بزيادة خمسة دراهم.