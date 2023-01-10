سوق أبوظبي يربح 2.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.5 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.213 تريليون درهم موزعة بواقع 2.636 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و577.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و227.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 364.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.5 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.48% إلى 10151.03 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.38% ليقفل عند 10209.69 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 3313.65 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "أي آند" 3.4% و"بروج" 1.9% و"الفا ظبي" 0.93% و"موانئ أبوظبي" 0.66% و"برجيل" 0.44% و"أبوظبي التجاري" 0.33%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 189.8 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" 181.3 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" 116.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "دبي للاستثمار" 0.92% و"إعمار للتطوير" 0.23% و"أمانات القابضة" 1.75% و"أرامكس" 0.3% و"دو" 0.35% و"تعليم القابضة" 0.78%، وتصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً 46.9 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" 40.09 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" 33.7 مليون درهم.

من جانبه، قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بي.دي سويس"، إن سوق الأسهم في دبي استمر في تسجيل تداولات متقلبة ويمكن أن يظل في مسار أفقي بينما تأرجحت توقعات المتداولين بين الإيجابي والسلبي. ويمكن أن تظل السياسة النقدية الأمريكية عاملا مهما ويمكن أن تؤثر تعليقات رئيس الفيدرالي بشدة على المعنويات. ورجح أن يجد السوق بعض الدعم إذا كان أداء الشركات أعلى من المتوقع مع بدء موسم الأرباح.

وأوضح أن سوق الأسهم في أبوظبي ظل تحت الضغط حيث تراكمت التصحيحات السعرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أن أسعار النفط تعرضت للضغط بعد تفاؤل المتداولين أمام انفتاح الصين وتحسن توقعات الطلب حيث يمكن أن تتأثر أسعار الخام بالمخاوف بشأن السياسة النقدية الأمريكية والمزيد من التشديد.