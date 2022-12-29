2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.7 مليار درهم. وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل الدائرة 622 مبايعة بقيمة 1.95 مليار درهم، منها 58 مبايعة لأراضٍ بقيمة 578.2 مليون درهم و564 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.37 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 565.34 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 56 هبة بقيمة 182.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بـ96 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 97 مبايعة بـ168 مليون درهم.