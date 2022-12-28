دبي تستقبل 12.8 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 12.82 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022، مقارنة بـ6.02 ملايين زائر دولي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 113%.

وبحسب بيانات الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استقبلت دبي أكثر من 1.4 مليون زائر دولي خلال نوفمبر وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

ووفقاً للبيانات، حلّت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2022، مسجلة أكثر من 1.6 مليون سائح، تلتها عُمان بنحو 1.2 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 1.1 مليون زائر، ومن المملكة المتحدة 938 ألف زائر.

بدورها، حلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 647 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 588 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 360 ألف زائر، وفرنسا 329 ألف زائر، وباكستان بنحو 320 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 300 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2022، أكثر من 145 ألف غرفة فندقية، ضمن 794 منشأة فندقية، مقابل نحو 136 ألف غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة في نهاية نوفمبر 2021، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 73%، مقابل 66% في الفترة ذاتها من عام 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49.1 ألف غرفة فندقية ضمن 149 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.1 ألف غرفة فندقية، ضمن 265 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 34 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 28.1 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 21%.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 521 درهماً، مقارنة بـ418 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 378 درهماً، مقابل 275 درهماً.

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 11%.

وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 5%، ومنطقة «أسترالاسيا» التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة 2%.

أستراليا تتصدر نمو السياح

احتلت أستراليا المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2022 من حيث نسبة نمو الزوار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، حيث سجلت أعداد الزوار من أستراليا نمواً بـ559 %، مسجلة نحو 160 ألف سائح، وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني من حيث نسبة النمو بعد أن بلغت نحو 449%، كما شهدت أعداد الزوار من الكويت نمواً لافتاً بـ301% مسجلة 238 ألف زائر العام الجاري.