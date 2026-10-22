من 983 عقداً إلى 1450.. زواج المواطنين في دبي يرتفع 47.5% بين 2022 و2025

بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة بين المواطنين والمواطنات في إمارة دبي، خلال السنوات الأربع الماضية (2022-2025)، 4781 عقداً، مسجلة قفزة قياسية، وأعلى مستوياتها خلال العام الماضي 2025 بواقع 1450 عقداً، وبنسبة زيادة بلغت 47.5% مقارنة بعام 2022 الذي سجل 983 عقداً، في المقابل بلغ إجمالي حالات الطلاق المسجلة خلال الفترة ذاتها 1561 حالة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.3%، حيث ارتفعت من 361 حالة عام 2022 إلى 427 حالة خلال العام الماضي 2025، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منصة «بيانات.دبي»، والمستندة إلى سجلات محاكم دبي.

ووفقاً للإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة ضمن فئة «زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية» 3925 عقداً خلال الفترة ذاتها، مرتفعاً بنسبة 20.4%، من 904 عقود في عام 2022 إلى 1088 عقداً في عام 2025، في المقابل بلغ إجمالي حالات الطلاق للفئة نفسها 1065 حالة خلال السنوات الأربع نفسها، مرتفعة بنسبة 1.4% من 286 حالة عام 2022 إلى 290 حالة العام الماضي 2025.

وتفصيلاً، كشفت أحدث الإحصاءات والبيانات الصادرة عبر منصة «بيانات.دبي»، أن إجمالي عقود الزواج المسجلة بين المواطنين والمواطنات في إمارة دبي، خلال السنوات الأربع الماضية (2022-2025)، بلغ 4781 عقداً، توزعت على مدار الأعوام الأربعة، مع تسجيل ارتفاع سنوي متواصل في أعداد العقود، وصولاً إلى أعلى مستوى خلال العام الماضي 2025.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» على أعداد عقود الزواج بلغ عدد العقود المسجلة في عام 2022 نحو 983 عقداً، وارتفع عدد العقود إلى 1104 عقود في عام 2023، بزيادة 12.3% مقارنة بالعام السابق، ثم واصل الارتفاع إلى 1244 عقداً في عام 2024، بنمو 12.7%، وصولاً إلى 1450 عقداً في عام 2025، بزيادة 16.6% مقارنة بعام 2024.

وتُظهر هذه الأرقام تواصل الزيادة في عقود الزواج المسجلة عاماً بعد آخر، مع ارتفاع عددها بمقدار 467 عقداً بين عامي 2022 و2025، لترتفع خلال السنوات الأربع بنسبة 47.5% مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس اتساع حجم العقود المسجلة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع تسجيل العام الأخير أعلى عدد وأكبر معدل زيادة سنوية.

في المقابل، بلغ إجمالي حالات الطلاق المسجلة بين المواطنين والمواطنات خلال الفترة ذاتها 1561 حالة، توزعت بواقع 361 حالة في عام 2022، و383 حالة في عام 2023، بزيادة 6.1% مقارنة بالعام السابق، ثم ارتفعت إلى 390 حالة في عام 2024، بزيادة 1.8%، وصولاً إلى 427 حالة في عام 2025، بارتفاع 9.5% مقارنة بعام 2024.

وتوضح البيانات تسجيل زيادة سنوية في حالات الطلاق على مدار الفترة، وإن تفاوتت وتيرة هذه الزيادة من عام إلى آخر، إذ سجل عام 2024 أقل معدل نمو سنوي، قبل أن ترتفع الحالات بمعدل أكبر في العام التالي، وبمقارنة الأعداد المسجلة في بداية الفترة ونهايتها، ارتفع عدد الحالات بمقدار 66 حالة، لتسجل حالات الطلاق نمواً إجمالياً بنسبة 18.3% بين عامي 2022 و2025، وهو معدل يقل عن نسبة الزيادة المسجلة في عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة إلى فئة «زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية»، بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة خلال السنوات الأربع 3925 عقداً، مع تسجيل ارتفاع متواصل في الأعداد السنوية ضمن هذه الفئة، إذ بلغ العدد 904 عقود في عام 2022، وارتفع إلى 949 عقداً في عام 2023، بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق، ثم سجل 984 عقداً في عام 2024، بنمو 3.7%، قبل أن يصل إلى 1088 عقداً في عام 2025، بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2024.

وتكشف الأرقام استمرار الارتفاع في عقود الزواج المسجلة ضمن هذه الفئة خلال الأعوام الأربعة، مع تفاوت معدلات النمو السنوي، إذ سجل عام 2025 أكبر زيادة سنوية خلال الفترة، بواقع 104 عقود إضافية مقارنة بعام 2024، وبذلك ارتفع عدد العقود المسجلة من بداية الفترة إلى نهايتها بمقدار 184 عقداً، لتبلغ نسبة الزيادة الإجمالية 20.4% مقارنة بعام 2022.

أما حالات الطلاق ضمن فئة «زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية»، فبلغ إجماليها 1065 حالة خلال الفترة ذاتها، توزعت بواقع 286 حالة في عام 2022، وتراجعت إلى 238 حالة في عام 2023، بانخفاض 16.8% مقارنة بالعام السابق، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 251 حالة في عام 2024، بزيادة 5.5%، ثم إلى 290 حالة في عام 2025، بارتفاع 15.5% مقارنة بعام 2024.

وتُظهر البيانات تبايناً في مسار حالات الطلاق المسجلة ضمن هذه الفئة، إذ شهد عام 2023 تراجعاً في عدد الحالات، أعقبه ارتفاع متواصل خلال العامين التاليين، وصولاً إلى أعلى مستوى خلال الفترة في عام 2025، وبمقارنة العدد المسجل في عام 2025 بنظيره في عام 2022، يتضح ارتفاع الحالات بمقدار أربع حالات فقط، لتبلغ نسبة الزيادة الإجمالية 1.4% خلال السنوات الأربع، على الرغم من التراجع الذي سُجل في منتصف الفترة والارتفاع الذي شهدته الحالات في العامين الأخيرين.

وشهدت إمارة دبي خلال السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع المواطنين على الزواج وتكوين أسر جديدة، من خلال توفير تسهيلات تساعد الشباب على الإقبال على الزواج وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإقامة حفلات الزفاف، كما امتدت هذه الجهود لتشمل توفير الدعم والتوعية للمقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات الزوجية، وتعزيز مهارات التفاهم والتواصل بين الزوجين، والتخطيط المالي وإدارة الموارد الأسرية، بما يهيئهم لمتطلبات الحياة الزوجية ومراحل تأسيس الأسرة.

وواصلت دبي توسيع نطاق المبادرات والخدمات المساندة للمواطنين المقبلين على الزواج، من خلال توفير قاعات جديدة للأفراح والمناسبات العائلية، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية لتقديم مزايا وتسهيلات متنوعة للشباب، إلى جانب الاهتمام بالجوانب السكنية والاجتماعية والتوعوية المرتبطة بتكوين الأسرة، وتتكامل هذه الجهود مع المبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، وتوفير بيئة داعمة للأسر الإماراتية في مختلف مراحل تكوينها، بما يشمل الاستعداد للزواج وبناء الحياة المشتركة والتعامل مع متطلباتها الاجتماعية والمعيشية.

• %20.4 ارتفاعاً في زواج المواطنين من غير الإماراتيات بدبي بين عامَي 2022 و2025، من 904 إلى 1088 عقداً.