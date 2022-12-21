نفاد 97% من الغرف الفندقية في 9 مناطق بدبي ليلة «رأس السنة»

أظهرت بيانات مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، تحقيق المنشآت الفندقية العاملة في دبي معدلات إشغال عالية في ليلة العام الميلادي الجديد (رأس السنة)، مؤكدة نفاد 97% من الغرف الفندقية في تسع مناطق بدبي ليلة «رأس السنة»، فيما سجلت الفنادق المصنفة ضمن فئة خمس نجوم أعلى معدل للحجوزات، خصوصاً الشاطئية أو التي تقع في مناطق حيوية.

حجوزات رأس السنة

ووفقاً لبيانات شركات حجز، منها «بوكينغ دوت كوم»، و«أغودا دوت كوم»، سجلت تسع مناطق في دبي، طوال ديسمبر الجاري 2022، حجوزات مرتفعة، لاسيما بالتزامن مع فترة عيد الميلاد، مشيرة إلى نفاد نحو 98% من الغرف المتاحة على مواقعها ليلة رأس السنة الميلادية، في كل من: «جميرا بيتش ريزيدنس»، «نخلة جميرا»، «مرسى دبي»، و«وسط مدينة دبي»، مقابل نفاد نحو 97% في مناطق: «خور دبي» «البرشاء»، و«فستيفال سيتي»، و96% لفنادق «شارع الشيخ زايد»، و«مركز دبي التجاري»، فضلاً عن تسجيل معدلات أقل بقليل في مناطق أخرى.

فئات الفنادق

وبحسب البيانات، فإن الفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم حلّت أولاً، وتحديداً الشاطئية أو التي تقع على الساحل، من حيث معدلات الطلب، تليها الفنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، ثم الشقق الفندقية بفئتيها المتوسطة والفاخرة.

وتشمل هذه البيانات الغرف الفندقية المتاحة على منصات هذه المواقع الشبكية حصراً، ولا تعني بالضرورة إجمالي السعة الفندقية في الإمارة، أو تلك الغرف التي يتم بيعها وتسويقها عبر قنوات إلكترونية أخرى، أو من خلال الحجز المباشر.

موسم نشط

وكان مسؤولو مجموعات فندقية ووكالات سفر أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تشهد خلال ديسمبر الجاري موسماً سياحياً نشطاً، مع تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع موسم الأعياد، ومناسبة رأس السنة الميلادية، مشيرين إلى أن معظم الفنادق ستحقق مستويات إشغال قياسية تراوح بين 95 و100%.

السوق الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2022 أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 27.8 ألف غرفة فندقية ضمن 262 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

11.4 مليون سائح

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 11.4 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022، مقارنة بـ4.88 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 133.6%.

بيوت العطلات

وصل عدد وحدات «بيوت العطلات»، المرخصة في الإمارة، بحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى 18 ألفاً و447 وحدة في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 13 ألفاً و722 وحدة في نهاية 2021.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع عدد وحدات بيوت العطلات بمقدار 4725 وحدة منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 34.4%.