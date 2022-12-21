تصرفات عقارات دبي تسجل 1.8 مليار درهم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 45.98 مليون درهم، و479 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.28 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «مردف»، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «الحبية الثالثة».

وتصدرت «الحبيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت ثلاث مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم، تلتها منطقة «اليفره 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 315 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 162 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الثانية» بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 454.83 مليون درهم، منها 32 رهناً لأراض بقيمة 147.02 مليون درهم، و49 رهناً لفلل وشقق بقيمة 307.81 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 193 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 34.33 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «جبل علي الأولى» بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة «وادي الصفا 7» بقيمة أربعة ملايين درهم.