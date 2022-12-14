«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى كوالالمبور

أعلنت شركة العربية للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة من إمارة الشارقة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور.

وأفادت الشركة في بيان بأن الرحلات المباشرة، ستربط بين مطاري الشارقة وكوالالمبور الدوليين من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 20 مارس 2023، على أن يزداد عددها لتصبح رحلات يومية في يونيو 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا استئناف رحلاتنا المباشرة بين الشارقة وكوالالمبور، ونعتبرها خطوة مهمة من حيث خططنا التوسيعية في سوق آسيا، كما نتطلع قدماً للترحيب بمسافرينا على متن الرحلات الجديدة، بما يتماشى مع التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة إلى وجهات مختلفة، مثل كوالالمبور التي تعد واحدة من أسرع المدن الحضرية نمواً في جنوب شرق آسيا».