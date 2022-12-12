مبيعات عقارات دبي في نوفمبر لأعلى مستوى منذ 2011

أكدت «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن سوق دبي العقارية تواصل تحقيق المزيد من الازدهار، مشيرة إلى أن مبيعات السوق سجلت في شهر نوفمبر الماضي، أداء رائعاً بعد أن تجاوزت 10 آلاف صفقة، ليكون أعلى مستوى تم تسجيله منذ العام 2011.

وحقق نوفمبر 2022، ما مقداره 10 آلاف و941 معاملة مبيعات في المجمل، أي بزيادة قدرها 58.5% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بواقع 6905 صفقات، أما من حيث القيمة، فهناك زيادة ملحوظة بنسبة 70.8% في قيمة المعاملات التي بلغت 30.5 مليار درهم، مقارنة بـ17.9 مليار درهم تم تسجيلها في نوفمبر 2021.

أما من حيث الحجم، فقد سجلت العقارات الجاهزة 5825 صفقة، ما يمثل زيادة ملحوظة بلغت 54.8% على أساس سنوي، كما يدل على الأداء المتميز للمبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي. ومن جهة أخرى، شهدت مبيعات العقارات الجاهزة زيادة في القيمة 60.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.8 مليار درهم، مقارنة بمبلغ مقداره 11.1 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وشهدت العقارات على الخارطة، أداء غير مسبوق من حيث القيمة التي تجاوزت 12.7 مليار درهم للمرة الأولى منذ عقد، بزيادة قدرها 87.1%، مقارنة مع 6.8 مليارات درهم تم تسجيلها في نوفمبر 2021.

وحقق نوفمبر 2022 أيضاً أعلى مستوى، من حيث حجم وقيمة المعاملات على الخارطة طوال عقد، إلى جانب محافظته على الأداء المتفوق للشهر الماضي. وسجل حجم مبيعات العقارات على الخارطة زيادة ملحوظة بنسبة 63% على أساس سنوي، بواقع 5116 صفقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبإجمالي قدره 3143 صفقة.

وعند النظر إلى أداء العقود التجارية في الشهر الماضي، يتبين أنه استحوذ على ما نسبته 30% تقريباً من إجمالي عقود الإيجار المسجلة، كما شهد زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 11.2% في نوفمبر. وعلى صعيد آخر، شهدت سوق الإيجارات تباطؤاً طفيفاً في نوفمبر الماضي، بعد أن سجل نحو 53 ألف عقد موثق، مقابل 53.7 ألف عقد في أكتوبر 2022.

وتمثل العقود السنوية ما نسبته 89% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة، وشهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما بالنسبة للعقود غير السنوية، فقد شهدت زيادة طفيفة على أساس شهري بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022. واستحوذت العقود السكنية على نسبة 69% في نوفمبر، ما يعكس انخفاضاً قدره 14.9% على أساس سنوي، وانخفاضاً آخر نسبته 2.7% على أساس شهري.

ووفق البيانات التي توصلت إليها «بروبرتي فايندر»، كانت دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة محمد بن راشد، ومساكن شاطئ جميرا، وأبراج بحيرات الجميرا، وداماك هيلز (أكويا من داماك)، المناطق الأكثر طلباً، والتي استهدفتها عمليات البحث عن البيع في نوفمبر. أما أكثر المناطق المطلوبة للإيجار في نوفمبر، فكانت دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وقرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ودبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، وأبراج بحيرات الجميرا.