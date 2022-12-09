دبي تستقبل 11.4 مليون سائح دولي خلال 10 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 11.4 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022، مقارنة بـ4.88 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 133.6%.

وبحسب بيانات الدائرة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فقد استقبلت دبي أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال أكتوبر وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة فيروس "كورونا"، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة" أيضاً.

ووفقاً للبيانات، فقد حلّت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2022، مسجلة أكثر 1.4 مليون سائح، تلتها عُمان بنحو 1.1 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 993 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر.

بدورها، حلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 548 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 440 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 310 آلاف زائر، وباكستان 304 ألف زائر، وفرنسا بنحو 301 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 275 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية أكتوبر 2022، أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71%، مقابل 64% في الفترة ذاتها من عام 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 27.8 ألف غرفة فندقية ضمن 262 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 30.4 مليون ليلة مبيت، مقابل 24.7 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 23%.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 506 درهماً، مقارنة بـ384 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 362 درهماً، مقابل 245 درهماً.

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 11%.

وبلغت حصة الأميركيتين 7%، وإفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" التي تضم: أستراليا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، والجزر المجاورة 2%.