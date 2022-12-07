تصرفات عقارات دبي تسجل 2.2 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس 2.2 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 574 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم، منها 97 مبايعة لأراض بقيمة 758.87 مليون درهم، و477 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.06 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 266 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة «جزر العالم»، ثم مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة «الحبية الرابعة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 52 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وثالثة في «اليفره 2» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «زعبيل الأولى»، ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «أم الشيف».

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 296.46 مليون درهم، منها 15 رهناً لأراض بقيمة 24.26 مليون درهم، و57 رهناً لفلل وشقق بقيمة 272.2 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 64 مليون درهم، وأخرى في منطقة «القصيص الأولى» بقيمة 38 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 100.06 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بـ48 مليون درهم، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بـ14 مليون درهم.