انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى» يرفع الإقبال على مراكز التسوق في دبي

انطلقت في دبي أمس، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بمشاركة مراكز تسوق مختلفة، وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%، بينما طرحت مراكز تسوق في أبوظبي، تخفيضات وصلت إلى 75% بمناسبة الجمعة البيضاء.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في كل من دبي وأبوظبي، إقبالاً لافتاً من المستهلكين على العروض، التي شملت قائمة واسعة من السلع والمنتجات، أبرزها الملابس والأحذية والعطور والإلكترونيات، فضلاً عن تخفيضات على سلع غذائية أساسية طرحتها منافذ بيع في أبوظبي.

واستأثرت متاجر الملابس بنسب الإقبال الأكبر خلال اليوم الأول لـ«التخفيضات الكبرى» في دبي.

ودعا مستهلكون إلى تمديد فترة التخفيضات لأيام إضافية حتى يتسنى لهم شراء معظم احتياجاتهم.

«التخفيضات الكبرى»

وتفصيلاً، شهدت مراكز تسوق في دبي أمس، معدلات إقبال لافتة من المستهلكين مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة متاجر وعلامات تجارية مختلفة، وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة في مراكز تسوق مشاركة بالفعالية، أن متاجر الملابس استأثرت بنسب الإقبال الأكبر خلال اليوم الأول للتخفيضات، التي شملت علامات تجارية للملابس والأحذية والحقائب والعطور والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومنتجات الديكورات المنزلية والعلامات الرياضية، إضافة إلى متاجر للمجوهرات.

الموسم الشتوي

وقال المستهلك، إبراهيم بيومي، إن «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي استبقت عطلة الفصل الدراسي الأول العام والموسم الشتوي حفزت الأسر على الاستفادة من نسب التخفيضات الكبيرة في الحصول على مستلزماتها من الملابس الشتوية.

وذكر المستهلك، محمد جاد، أن متاجر الملابس المشاركة بالفاعلية، توسعت في طرح التخفيضات وبنسب أكبر من مثيلاتها في متاجر الفئات الأخرى.

وأشار المستهلك، عمر يوسف، إلى أنه توجه مع أسرته لمتاجر للملابس والأحذية لشراء هدايا مختلفة قبيل موسم العطلات المقبل، داعياً إلى التوسع في عروض التخفيضات.

من جهتها، طالبت المستهلكة، سماح علي، بزيادة عدد أيام التخفيضات لتعطي المجال بشكل أكبر للأسر للتسوق على أيام متعددة بدلاً من حصر أيام التسوق في ثلاثة أيام فقط.

أبوظبي

وفي أبوظبي، طرحت مراكز تسوق تضم محال تجارية ومنافذ بيع، تخفيضات بنسب وصلت إلى 75% بمناسبة الجمعة البيضاء، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر كل عام.

وشملت التخفيضات سلعاً غذائية أساسية، بجانب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية والأثاث والملابس.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع، أن هناك إقبالاً كبيراً على الشراء.

أصناف مختلفة

وقال المستهلك عبدالعزيز حسن، إنه ذهب للتسوق مبكراً للاستفادة من تخفيضات «الجمعة البيضاء»، التي وصلت إلى نسب بلغت 75%، وشملت أصنافاً مختلفة من السلع، أبرزها اللحوم والدواجن والأرز والحليب والبقوليات والمياه وغيرها، بجانب الهواتف الذكية، مشيراً أن مشترياته تركزت على السلع المخفضة.

ودعا إلى عدم اقتصار التخفيضات على يوم واحد فقط، بل تمديدها لأيام عدة إلى ما بعد استلام الرواتب للاستفادة من التخفيضات على الإلكترونيات والأدوات المنزلية. وقال المستهلك، ضياء منصور، إن منافذ بيع طرحت تخفيضات على عدد كبير من السلع خلال «الجمعة البيضاء»، شملت مواد غذائية أساسية وغير أساسية.

كما دعا هو الآخر إلى تمديد فترة التخفيضات حتى استلام الرواتب للاستفادة من التخفيضات على السلع المعمرة مثل أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية والأثاث.

وقالت المستهلكة نورة محمد، إن التخفيضات شملت إلى جانب سلع غذائية عديدة، حقائب سفر وإلكترونيات وساعات ونظارات.

منافسة

من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، بأبوظبي محمد حسن، إن تخفيضات منافذ البيع شملت كذلك مواقعها على الإنترنت، مشيراً إلى أن منافذ أعلنت عن أن التخفيضات ليوم واحد فقط، بينما مددت منافذ أخرى التخفيضات لتشمل عطلة نهاية الأسبوع.

بدوره، قال مسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق، إن منافذ حرصت على أن تشمل التخفيضات سلعاً متنوعة، تهم المستهلكين في إطار المنافسة الشديدة مع المواقع الإلكترونية التي طرحت تخفيضات كبيرة في «الجمعة البيضاء».