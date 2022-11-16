1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 553 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ بقيمة 341.04 مليون درهم، و508 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 1.09 مليار درهم، في حين سجلت الرهونات 387.11 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 43.73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، فيما تصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بـ48 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ27 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 106 مبايعات بـ109 ملايين درهم.