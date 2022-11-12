ارتفاعات في أسعار الذهب تصل إلى 17.25 درهماً للغرام في أسبوع

حققت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بقيم كبيرة راوحت بين 14 و17.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 213.5 درهماً، بارتفاع قدره 17.25 درهماً، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 200.5 درهم، بزيادة بلغت 16 درهماً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 191.25 درهماً، بارتفاع 15.25 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 164 درهماً، بزيادة قدرها 14 درهماً.

إلى ذلك، قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات الكبيرة في سعر المعدن الأصفر حدت من مبيعات المشغولات.

وأفاد مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، بأن الأسواق شهدت معدلات طلب متوسطة على مبيعات المشغولات والمجوهرات، وبنسب متباينة، مشيراً إلى أن عدداً من المتعاملين فضّل تأجيل الشراء ترقباً لعودة الأسعار إلى معدلات منخفضة.

وأضاف أن الفترة الحالية التي تشهد رواجاً في أنشطة المعارض والفعاليات في الدولة، دعمت المبيعات للزائرين على الرغم من الارتفاعات التي سجلها الذهب أخيراً.

من جهته، اتفق مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر مع دهكان في أن الأسواق شهدت معدلات مبيعات متباينة سواء للمقيمين أو السياح.

وتوقع مدير شركة «داهناك للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن ينعكس ارتفاع أسعار الذهب على الأسواق خلال الأيام المقبلة في زيادة إقبال متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر للاستفادة من تلك الارتفاعات.