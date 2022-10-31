سهم «بيانات» يقفز 272.7% خلال أول يوم للتداول في «أبوظبي المالي»

أغلق سهم شركة «بيانات إيه آي بي إل سي» على ارتفاع فاق التوقعات وبنسبة 272.7%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، الاثنين. وأشارت بيانات سوق أبوظبي إلى إغلاق السهم عند مستوى 4.1 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.1 درهم. وتخطى السهم 4.5 دراهم بعد 30 دقيقة من إدراجه، مرتفعاً بأكثر من 300 %. وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.16% بتعاملاته عند 10394.02 نقطة.

أول جلسة

وتفصيلاً، قفز سهم «بيانات» بنسبة 272.7%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة تداول له في سوق أبوظبي المالي اليوم، لترتفع بذلك قيمة التداولات إلى نحو 279.45 مليون درهم مستحوذا على 14.09% من إجمالي تداولات السوق والبالغ 1.98 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 75.026 مليون سهم، تشكل 16.16% من أحجام التداول في السوق والبالغ 464.25 مليون سهم.

وبهذا الإدراج، يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88 شركة، وتزامنا مع الطرح ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق أبوظبي من 2.38 تريليون درهم إلى 2.43 تريليون درهم بفارق 50 مليار درهم.

وبلغ صافي دخل "بيانات" 366.7 مليون درهم إماراتي في عام 2021، مقارنةً مع 247.8 مليون درهم إماراتي في عام 2020. كما ارتفع إجمالي الأرباح لنفس الفترة من 113.9 مليون درهم إلى 176.4 مليون درهم. وحققت الشركة إيرادات وإجمالي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 490.6 مليون درهم و225.9 مليون درهم على التوالي، مقارنةً مع 244.1 مليون درهم و110.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بانضمام شركة «بيانات» إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول شركة يتم إدراجها في قطاع التكنولوجيا. ويؤكد إدراج الشركة على المكانة الرائدة التي يتمتع بها السوق في المنطقة كوجهة مفضلة للشركات الناجحة والطموحة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، ويسمح لهم بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة. وتنسجم استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية تماماً مع طموحات الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وجعل الإمارة وجهةً أكثر جاذبية لرأس المال الدولي".

ومن جانبه، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة "«بيانات» : "يُشكّل إدراج بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية المرحلة الأحدث من رحلة الشركة التي انطلقت منذ ما يقرب من 45 عاماً. تتمثل رؤيتنا اليوم توسيع نطاق محفظة حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبينات الجيومكانية، بموازاة تعزيز حضورنا دولياً ومواصلة مسيرة النمو وبناء الشراكات والدخول في مشاريع مشتركة. ونثق بأن إدراج أسهم شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيزيد قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات والدعم ويعزز شهرتنا ومكانتنا، بما يساعدنا في تحقيق أهدافنا المنشودة وتأمين قيمة مستدامة للمساهمين على الأجل الطويل".