سعر غرام الذهب يسجل زيادات وصلت إلى 3.5 دراهم في أسبوع

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.5 و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 199.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 187.75 درهماً، بزيادة قدرها ثلاثة دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 179درهماً، بارتفاع 2.75 درهم، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 153.5 درهماً، بزيادة 2.5 درهم.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الزيادات الجديدة حدت من مبيعات المشغولات، فيما شهدت الأسواق من جهة أخرى إقبالاً من متعاملين من جنسيات دول آسيوية على شراء عملات ذهبية صغيرة ومتوسطة الأوزان كهدايا بمناسبة الاحتفال بيوم الأضواء أو مهرجان «ديوالي».

وقال مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب، أثرت على الطلب في الأسواق بشكل عام، مشيراً إلى أن مبيعات المشغولات شهدت معدلات متوسطة.

واعتبر مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، أن الأسواق شهدت تحولاً بنسبة أكبر اتجاه العملات الذهبية، التي شهدت معدلات إقبال جيدة نوعاً ما، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الأحجام منها، مع تفضيل متعاملين من جنسيات دول آسيوية شراءها كهدايا بمناسبة مهرجان «ديوالي». من جهته، قال مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن الزيادات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً كانت لها بعض الانعكاسات السلبية على الأسواق، عقب حالة الرواج الكبيرة التي شهدتها أخيراً.