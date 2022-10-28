«الاقتصاد والسياحة»: 18.4 ألف «بيت عطلات» في دبي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد وحدات «بيوت العطلات»، المرخصة في الإمارة، وصل إلى 18 ألفاً و447 وحدة حالياً، مقابل 13 ألفاً و722 وحدة في نهاية العام الماضي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد وحدات بيوت العطلات بمقدار 4725 وحدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر بنسبة نمو بلغت نحو 34.4%.

وكانت بيوت العطلات في دبي سجلت في عام 2021 أداء استثنائياً، إذ وصل معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً للتقرير السنوي لأداء القطاع السياحي الصادر عن الدائرة.

كما سجل السعر اليومي لـ«بيوت العطلات»، أعلى معدل على الإطلاق، حيث وصل إلى 963.10 درهماً مرتفعاً من 801.30 درهم في عام 2020، بنسبة نمو جاوزت 20%.

وبحسب الدائرة فإن النمو السريع لسوق تأجير «بيوت العطلات» في دبي يسلط الضوء على ديناميكيات السوق المتغيرة.

ولفتت الدائرة إلى أن خيارات «بيوت العطلات»، والشقق المخدومة، فضلاً عن الفنادق ذات الميزانية المحدودة المتوسطة والفاخرة، تُشكل مجموعة واسعة من خيارات الإقامة المصممة لتناسب جميع أذواق وميزانيات زوّار دبي.وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 9.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 3.2 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو جاوزت 184%.

واستقبلت دبي نحو مليون زائر دولي خلال أغسطس وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس العام الجاري من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية والليالي المحجوزة ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة أيضاً.

ويدعم هذا النمو جهود الإمارة لتحقيق أهدافها السياحية لعام 2022 وما بعده، علاوة على تعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية مفضّلة للزيارة.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي أكثر من 142 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 717 منشأة في نهاية أغسطس 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 41.2 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.3 ألف غرفة فندقية ضمن 255 منشأة فندقية.

«بيوت العطلات»

وفقاً للدليل الإرشادي لتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن «بيوت العطلات»، هي الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، وذلك بهدف مزاولة نشاط خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وذلك بشكل منتظم ومستمر.