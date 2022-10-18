تصرفات عقارات دبي تسجل 2.4 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 571 مبايعة، بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 34 مبايعة لأراض بقيمة 458.18 مليون درهم، و537 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الرابعة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 48 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «المركاض»، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت «مردف» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 122 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 121 مبايعة، بقيمة 191 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 39 مبايعة، بقيمة 97 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 722.25 مليون درهم، منها 17 رهناً للأراضي بقيمة 470.41 مليون درهم، و52 رهناً لفلل وشقق بقيمة 251.84 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 412 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 68.31 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 25 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 21 مليون درهم.