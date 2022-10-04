«دبي للذهب والسلع» تكشف عن عقود آجلة وفورية جديدة للذهب المادي

كشفت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن عقود آجلة وفورية جديدة للذهب المادي.

وأوضحت البورصة في بيان أنها طرحت منتجين جديدين للمتداولين والمؤسسات المالية، يوفران القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر إقراض قصيرة الأجل معقولة الكلفة مدعومة بالضمانة التي توفرها دار المقاصة التابعة للبورصة بصفتها طرفاً مركزياً ثالثاً. وأضافت أنه يمكن استخدام المنتجين الجديدين للتحوّط في أسواق الذهب.

وبينت أنه تم تصميم المنتجين بحيث يمكن استخدامهما معاً من قبل المتداولين، مثل اتفاقية إعادة شراء، للحصول على سيولة قصيرة الأجل من البنوك، من خلال عقد الذهب المادي الفوري، بينما يتم تداول العقود الآجلة للذهب المادي في الوقت نفسه ليحصل المتداول على ذهبه، ويحصل البنك على أمواله.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم، إن «مكانة دبي تعززت كفئة أصول قوية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بدأت البنوك بقبوله بشكل متزايد كضمان من المتداولين والمؤسسات التي تسعى للحصول على سيولة».

وأضاف أن «الإمارات تعتبر مركزاً مالياً إقليمياً مهماً، وتعد السلع، خصوصاً الذهب، من الأصول المهمة التي تسهم في تنشيط أحجام التداول في الأسواق». وأوضح أن «البورصة تهدف من خلال إطلاق العقود الجديدة، إلى تقديم خيارات أوسع للمشاركين في سوق السلع».