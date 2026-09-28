مكتوم بن محمد: رؤية قيادتنا ترتكز على تعزيز الاستقرار المالي وتطوير العمل العربي المشترك

تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي، اليوم، نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يُقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً»، وزراء المالية العرب، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

منصة جامعة

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.

وقال سموه: «يُمثل الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة. كما يشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سموه: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق في أبوظبي الاحتفالية الرسمية باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تهدف إلى تعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك، وترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية».

وأضاف سموه: «تلتزم الإمارات بنهج قيادتها الراسخ في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة، وستبقى دائماً منصةً للحوار وملتقى للطموحات العربية وأرضاً خصبةً للفرص والخير والمستقبل».

فعالية رسمية

وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي، الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، حيث يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.

وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية، كما تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، إضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.

مكتوم بن محمد:

• نهدف إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة المتغيرات العالمية.

• الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك.