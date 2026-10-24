أقراط ذهبية ضخمة في دبي تدخل " غينيس" للأرقام القياسية العالمية

سجلت أسواق الذهب في دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها رسمياً موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد عرض أقراط ذهبية ضخمة، تم من خلالها تحطيمها رقمين قياسيين لأثقل زوج من الأقراط الذهبية وأكبر زوج من الأقراط في العالم.

وحضر وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، الكشف عن الإعلان عن طرح الأقراط الذهبية الضخمة في حي دبي للذهب أمس عبر معرض "جوي ألوكاس" في دبي.

وبلغ الوزن الصافي للأقراط المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطا، والتي دخلت موسوعة "غينيس" كأكبر وأضخم أقراط ذهبية 16.514 كيلوغراماً، أي ما يزيد على خمسة أضعاف الرقم القياسي العالمي السابق. وقد اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كلا الإنجازين رسمياً، فيما سيُحتفظ بالقرطين معاً بوصفهما تحفة فنية متكاملة، ليُعرضا بصورة دائمة في دبي.

وقال مدير إدارة أول بالقطاع التجاري بحي دبي للذهب، راشد الهرمودي، إن ""دبي عبر الأقراط الذهبية الضخمة التي يتم عرضها حاليا في "حي دبي للذهب" سجلت أرقاما قياسية جديدة على المستوى العالمي عبر القطع الفريدة المصنعة من الذهب، مع الاستمرار خلال الفترات المقبلة في تسجيل أرقاما قياسية إضافية في قطاع الذهب، وخصوصا عقب الإعلان عن معرض في حي دبي للذهب كأكبر وأضخم معرض لتجارة الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط".

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "جوي ألوكاس"، الدكتور جوي ألوكاس، إنه "تم تسجيل إنجازاً عالمياً جديداً في دبي دخل رسمياً موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تحطيم رقمين قياسيين لأثقل زوج من الأقراط الذهبية وأكبر زوج من الأقراط في العالم".

وأوضح أن "الاقراط سيتم عرضها في دبي كتحفة فنية وليست للبيع"، لافتا إلى أن "الاقراط تم صناعتها عبر نحو 50 عاملا وصائغا محترفا من خلال خمسة الاف ساعة من العمل المستمر".