القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 2.8 تريليون درهم في ثانية جلسات «سالك»

سجل سوق دبي المالي، مكاسب في ختام تعاملات أمس، لتناهز 1.5 مليار درهم خلال جلسة الجمعة، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بقطاعي المالية والعقار، تزامناً مع نهاية ثانية جلسات تداول سهم «سالك».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 2.789 تريليون درهم، إلى 2.791 تريليون درهم موزعة بواقع 2.217 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و574.079 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أمس، بنسبة 0.7% عند مستوى 3339 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية 242 مليون درهم، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.4% عند 5.79 دراهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.7% عند 0.453 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم.

وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.2% عند 0.250 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم. كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.3% عند 5.98 دراهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «سالك»، في ثاني يوم إدراج، وأغلق عند 2.20 درهم، وبتداولات تجاوزت 35 مليون سهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.7%، عند مستوى 9711 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم، وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.6% عند 17.86 درهماً، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

وكان سهم «طاقة» أكثر الأسهم تداولاً، منخفضاً بنسبة 1.6% عند 2.41 درهم، وبتداولات تجاوزت 94 مليون سهم.

وأقفل سهم «بيت الاستثمار الخليجي»، في أول يوم إدراج عند 4.9 دراهم، وسط تداولات قاربت 849 ألف سهم، وذلك بعد أن حصلت الشركة على الموافقة النهائية كأول شركة كويتية تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.‏