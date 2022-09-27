2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 355.16 مليون درهم و428 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 909.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 908.57 مليون درهم منها 39 رهونات أراضي بقيمة 846.62 مليون درهم و49 رهونات فلل وشقق بقيمة 61.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 230 مليون درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 70.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 16 مليون درهم.