1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 498 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 248.33 مليون درهم و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة راس الخور الصناعيه الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 444.06 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 302.56 مليون درهم و51 رهونات فلل وشقق بقيمة 141.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الاولى بقيمة 209 مليون درهم وأخري في منطقة راس الخور الصناعيه الثالثه بقيمة 32 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 65.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 21 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 19 مليون درهم.