2.8 تريليون درهم رأس المال السوقي للأسهم المحلية بنهاية تعاملات الأسبوع

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.818 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.254 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و564.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 25 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، بدعم رئيس من مكاسب سهمي «العالمية القابضة» و«طاقة».

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 17.5 مليار درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 15.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.79 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 4.3 مليارات سهم عبر تنفيذ ما يربو على 108.9 آلاف صفقة.