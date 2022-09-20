1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.6 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل الدائرة 392 مبايعة بقيمة 900.8 مليون درهم، منها 51 مبايعة لأراضٍ بقيمة 199.97 مليون درهم، و341 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 700.84 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 741.14 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 15 هبة بقيمة 37.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 28 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.