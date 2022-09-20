3 مليارات درهم سيولة الأسهم في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ثلاثة مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهمي «أدنوك للحفر» و«فيرتيغلوب» بقيمة 486.2 مليون درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 2.65 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و277.05 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 784.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 22.2 ألف صفقة.

وتراجع أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة أمس، مستهل جلسات الأسبوع، مع انتظار المتعاملين لظهور المزيد من المحفزات التي تدفعهم لزيادة مراكزهم بالأسهم.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ صفقتين كبيرتين: الأولى على «فيرتيغلوب» بقيمة 371.3 مليون درهم لعدد 65.15 مليون سهم، والثانية على «أدنوك للحفر» بقيمة 114.8 مليون درهم، لعدد 31.4 مليون سهم. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10086.37 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3474 نقطة.

وواصل سهم «طاقة» مكاسبه في سوق أبوظبي بعد صعوده بنسبة 7.45% متصدراً قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 542.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بمكاسب بنسبة 0.11%، متصدراً المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بسيولة ناهزت ­367.9 مليون درهم، كما ارتفع «ملتيبلاي» بنسبة 1.61%، بسيولة 329.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت أسهم البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» بنسبة 0.66%، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.38%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً نحو 106.4 ملايين درهم.