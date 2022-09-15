صفقة «طاقة» ترفع سيولة الأسهم إلى 13.6 مليار درهم في منتصف الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قياسية في ختام تعاملات أمس، تجاوزت 13.64 مليار درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة علي سهم «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 13.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و340.65 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 10.14 مليارات سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.4 ألف صفقة.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تنفيذ 102 صفقة كبيرة لعدد 9.63 مليارات سهم بقيمة 11.749 مليار درهم. وكانت شركة «القابضة» ADQ قد أعلنت أول من أمس توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي»، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وعدد من الشركات الاستثمارية البارزة.

وأغلق سهم «طاقة» مرتفعاً بنسبة 14.6% عند مستوى 1.57 درهم، بعد التداول على 9.75 مليارات سهم بقيمة 11.93 مليار درهم من خلال 1367 صفقة، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة والأكثر نشاطاً بالقيم والأحجام.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9970.67 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3431.04 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.85%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 2.8%، كما صعد «العالمية القابضة» 0.25%، مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 337.59 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم «تبريد» بنسبة 5%، و«أرامكس» 0.52%، و«دار التكافل» 3.2%، فيما أغلق «دبي الإسلامي» و«تيكوم» دون تغيير.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 105.2 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 47.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 33.3 مليون درهم.

إلى ذلك، شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 789 صفقة كبيرة بقيمة وصلت إلى 71 مليار و280 مليوناً و841 ألف درهم منذ عام 2016.

واستناداً إلى بيانات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة من مطلع 2016 حتى وقتنا الحالي على 18 ملياراً و859 مليوناً و44 ألف سهم.

وتوزعت الصفقات الكبيرة بواقع 528 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 64.92 مليار درهم، نفذت على 14.23 مليار سهم، ونحو 261 صفقة في سوق دبي المالي، بقيمة 6.59 مليارات درهم، نفذت على 4.62 مليارات سهم.

واستحوذ عام 2021 على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات الكبيرة المنفذة، بما يعادل 28.73 مليار درهم على نحو 4.91 مليارات سهم من خلال 311 صفقة، موزعة بواقع 199 صفقة في سوق أبوظبي بقيمة 26.8 مليار درهم، و112 صفقة في سوق دبي بقيمة 1.93 مليار درهم.

ووصلت الصفقات المنفذة منذ بداية العام الجاري إلى نحو 42 صفقة بقيمة 11.65 مليار درهم، على عدد 2.42 مليار سهم، منها 40 صفقة في سوق أبوظبي بقيمة 11.57 مليار درهم، وصفقتان في سوق دبي بقيمة 80.19 مليون درهم.