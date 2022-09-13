«فلاي دبي» تضيف مدينة أوزبكية ثالثة إلى شبكتها

أفادت شركة فلاي دبي، اليوم، بأنها ستطلق رحلاتها إلى مدينة نمنكان الأوزبكية اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا لتكون بذلك أول شركة طيران وطنية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي.

ولفتت الناقلة في بيان إلى أن نمنكان، ستكون ثالث وجهة لها في أوزبكستان بعد سمرقند التي ستبدأ رحلاتها إليها في 20 سبتمبر الجاري والعاصمة طشقند.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار نمنكان الدولي من المبنى (رقم 2) في مطار دبي الدولي يومي الأربعاء والسبت.

وأضافت «فلاي دبي» أنه أنه مع إطلاق رحلاتها إلى نمنكان، تكون وسعت الناقلة شبكتها في آسيا الوسطى إلى سبع وجهات لتوفر للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فرصة استكشاف المزيد من الوجهات في تلك المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «تعد أوزبكستان سوقا ناشئا لـ(فلاي دبي)، ويسعدنا أن نرى شبكتنا تتوسع فيها مع بدء الرحلات إلى نمنكان وتشغيل رحلات سمرقند الأسبوع المقبل».

واضاف أن «رحلات الناقلة الأسبوعية الـ10 إلى السوق الأوزبكية ستعزز الروابط التجارية والثقافية مع دولة الإمارات».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «آسيا الوسطى، أصبحت سوقا سريعة النمو لـ(فلاي دبي)، حيث شهدنا طلبا مستداما على السفر منذ بدء عملياتنا الى هذه المنطقة».

يشار إلى أن «فلاي دبي»، تشغل رحلات منتظمة إلى سبع وجهات في آسيا الوسطى بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان، ودوشانبي في طاجيكستان، فضلا عن نمنكان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.